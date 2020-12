The Mandalorian, Gina Carano cerca il dialogo: 'Farete il vaccino? Siate educati!'

I fan di The Mandalorian non hanno avuto belle parole per Gina Carano negli ultimi tempi: la star dello show Disney+ si è attirata un bel po' di critiche in seguito ad alcune uscite di stampo vagamente negazionista e pro-Trump, cosa che sembrerebbe aver fatto storcere il naso a molti.

I toni, come spesso accade in queste situazioni, si erano immediatamente inaspriti al punto tale da portare qualcuno a chiedere il licenziamento di Gina Carano da The Mandalorian; a cercare di far calmare le acque, in queste ultime ore, è stata però l'attrice stessa con un post su Twitter in cui si è mostrata quantomeno aperta al dialogo.

"Pensate di fare il vaccino anti-COVID? (Condividete pure articoli e pensieri nei commenti, possibilmente portando avanti una discussione senza insulti) La comunicazione è meglio della cancellazione. Per piacere, comportiamoci in maniera educata" scrive Carano nel suo post in cui include anche un sondaggio sempre relativo all'ipotesi di sottoporsi o meno al tanto discusso vaccino.

Vedremo se la cosa basterà a far tornare il sereno tra Carano e il fandom di The Mandalorian dopo la recente diatriba; a proposito di critiche, comunque, i fan ci sono andati giù pesante con Mando dopo l'ultimo episodio di The Mandalorian.