The Mandalorian, Gina Carano elogia la regia di Taika Waititi nel finale di stagione

Se il finale di stagione di The Mandalorian ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes il merito è anche di Taika Waititi, che oltre a prestare la voce al droide IG-11 ha diretto in prima persona l'episodio scritto da Jon Favreau.

Ad elogiare il lavoro del regista ci ha pensato anche Gina Carano, interprete di Cara Dune nella serie Disney+, con un post su Instagram: "Taika Waititi è diventato senza dubbio uno dei miei registi preferiti di sempre... stile, narrazione, umorismo, emozione. Il nostro IG-11 e regista del capitolo 8 di The Mandalorian, grazie per essertene preso cura."

Conosciuto ai più per aver diretto Thor: Ragnarok e la commedia horror Vita da vampiro - What We Do in the Shadow, il regista neozelandese in questo periodo sta girando Next Goal Wins per la Fox Searchlight, di cui è stata da poco mostrata una prima immagine dal set con Michael Fassbender. Dopodiché il regista di dedicherà al quarto capitolo dedicato al Dio del Tuono, intitolato Thor: Love and Thunder, per il quale ha già terminato la sceneggiatura.

Waititi potrebbe anche essere uno dei prossimi contendenti per la miglior regia agli Oscar 2020, vista l'ottima accoglienza riservata al suo Jojo Rabbit, pellicola che ha vinto il prestigioso premio del pubblico a Toronto.

Tornando alla serie di Star Wars, in attesa della seconda stagione - prevista per l'autunno 2020 - qui potete trovare la nostra recensione di The Mandalorian 1x08.