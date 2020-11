The Mandalorian, Gina Carano di nuovo al centro delle polemiche per un tweet

Dopo essere stata al centro di una bufera mediatica per aver supportato la riapertura delle industrie e le chiese negli Stati Uniti, la star di The Mandalorian ed ex lottatrice Gina Carano è tornata in tendenza sui social per un controverso tweet che pare critico nei confronti del distanziamento sociale e all'obbligo di indossare le mascherine.

"In un mondo dove tutti indossano una maschera, è un privilegio vedere un'anima" si legge infatti in uno degli ultimi post condivisi dall'attrice, che ha ripreso una citazione del romanzo Heathens scritto da Amanda Richardson. Nei commenti ovviamente non sono mancate le risposte dei fan, tra chi ha mostrato supporto nei suoi confronti e chi invece l'ha criticata anche in maniera molto dura.

Lo scorso settembre, la Carano aveva commentato così la situazione legata all'emergenza sanitaria: "Aprite le vostre attività e le vostre chiese. Regolarizzatele come meglio credete, perché è un vostro diritto, ma apritele. Davvero pensate che il Covid-19 conosca la differenza tra una protesta e la preghiera o il lavoro? Non vado in chiesa da più di dieci anni, ma adesso ci andrei di sicuro. Ogni cosa è permessa, ma non lavorare. Lavorare è un diritto che voi, in quanto americani, avete. Ci dà uno scopo, la concentrazione, l'orgoglio e soprattutto un modo per sostenere le persone che amiamo. Le persone cadono come mosche per depressione e suicidio, overdose, omicidi. Adesso basta".

Per quanto riguarda la serie Disney+, a giudicare da un leak della sinossi di The Mandalorian 2x04 sembra proprio che la Carano farà ritorno nei panni di Cara Dune nell'episodio in arrivo questo venerdì.