The Mandalorian: Gina Carano pubblica alcune immagini dal set

L'universo creato da George Lucas si espande sempre di più e tra i contenuti più attesi e disponibili con l'imminente arrivo di Disney+ c'è sicuramente Star Wars: The Mandalorian. L'intero cast in fermento a pochi giorni dalla messa in onda della serie e la new entry Gina Carano condivide con i fan alcuni scatti dal set.

La foto postata su instagram vede l'attrice nei panni di Cara Dune: dopo aver disertato le fila dei soldati imperiali, Dune è divenuta un mercenario nell'Orlo Esterno della galassia e adesso affiancherà il soldato madaloriano nelle sue avventure.

Ecco la descrizione che Carano fa del suo personaggio: "Ha vagato di pianeta in pianeta, è un lupo solitario ed è forte. Quando s'imbatte nel Mandalorian in uno di questi pianeti, inizialmente si nasconde, temendo che sia lì per catturarla e consegnarla all'Impero, ma ben presto il loro rapporto si evolve."

L'attrice continua parlando del solato mandaloriano, che descrive come un uomo onesto e desideroso di aiutarla nel suo conflitto interiore proprio perché sa cosa vuol dire percorrere la strada del mercenario: "D'ora in poi sceglierai incarichi che ti permettano di crescere e che sfideranno le tue capacità. Devi credere in te stessa se vuoi continuare su questa strada."

Cerano afferma di essersi commossa leggendo la sceneggiatura "Ho pensato 'È il ruolo più importante che mi abbiano mai affidato, sarò all'altezza?', ma poi ho realizzato di essermi preparata tanto per interpretarlo nel migliore dei modi, devo solo 'aver fiducia in me stessa'."

Il regista, produttore e attore Jon Favreau è a capo del progetto e la seconda stagione di The Mandalorian è già in produzione e Taika Waititi ha diretto in finale della prima. La serie coprirà il lunghissimo arco narrativo che intercorre tra Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza e soprattutto avrà la pesante responsabilità di narrare la nascita e l'evoluzione del Primo Ordine. La serie sarà disponibile dal 12 novembre, data d'uscita della piattaforma Disney+.