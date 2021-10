The Mandalorian, Gina Carano pubblica un post polemico contro i suoi detrattori

Gina Carano ha ribadito la propria posizione sulle vaccinazioni anti-COVID con un post su Twitter nel quale ironizza sulle accuse che le vengono poste, generando inevitabilmente un'ulteriore polemica. L'attrice ed ex lottatrice da mesi viene viene attaccata per le sue dichiarazioni che le sono costate il il ruolo di Cara Dune.

Nel tweet Carano pubblica l'immagine di una scritta:"'I tuoi post sono pericolosi!' 'Oh, dici, abbastanza pericolosi da causare coaguli nel sangue?'".

Il riferimento ai vaccini è chiaro, tuttavia, non esistono prove al momento che i vaccini MRNA, come quello per il COVID-19, siano collegati ai casi di coaguli nel sangue riscontrati in alcuni soggetti che si sono sottoposti al vaccino.



E nonostante diversi fan dell'attrice la stiano supportando su Twitter è altamente probabile che questo post scatenerà ulteriori polemiche da chi non sostiene che Carano sia perpetuamente instillando bugie sul web e trai il suo pubblico.



Attualmente Gina Carano sta girando Terror on the Prairie, nel Montana, cercando di evitare potenziali obblighi di vaccinazione in quel di Hollywood.



Gina Carano è stata licenziata da Disney dopo alcune controverse dichiarazioni nei confronti della campagna vaccinale per il COVID-19. L'attrice interpretava Cara Dune nel serial di Star Wars, The Mandalorian. Carano non farà parte della terza stagione dello show che vede protagonista Pedro Pascal nei panni del Mandaloriano, nato Din Djarin, colui che dà il nome al titolo della serie curata da Jon Favreau.