The Mandalorian, Gina Carano risponde agli hater: 'Non vado da nessuna parte'

The Mandalorian di Disney+ è diventata una delle serie più popolari e di maggiore successo recentemente. Lo spettacolo ha introdotto nuovi personaggi tra cui Cara Dune interpretata da Gina Carano che ha visto il suo seguito sui social media aumentare da allora e anche le polemiche.

I social possono essere molto pericolosi e Carano è stata al centro di molte polemiche ultimamente, per aver scherzato sui pronomi, parlato delle mascherine da usare contro il COVID-19, il vaccino e ha sostenuto le affermazioni del presidente Trump di frode elettorale.

Tutto ciò ha scatenato il putiferio tra i fan, ma Carano sembra guardare solo a ciò che di positivo riceve dai social, parlando sul canale YouTube di Drunk 3PO, l'attrice ha detto che "resterà" e non è apparsa dispiaciuta del modo in cui la sua presenza sui social media irrita alcune persone.



"Resterò nei paraggi e se la mia presenza ti disturba, ok, ma molte persone non sono infastidite dalla mia presenza su Twitter o dalla mia presenza sui social media. Quindi mi concentro di più su quelle persone. Porto il fuoco nelle persone. Non so perché" ha detto Carano.

Cara Dune è apparsa per la prima volta in The Mandalorian nell'episodio della prima stagione, "Capitolo 4: Il Rifugio". È in quell'episodio che Mando incontra Dune sul pianeta Sorgan, e i due si uniscono a una comunità di agricoltori per affrontare una banda di predoni. È tornata anche nella seconda stagione, durante la quale è diventata maresciallo della Nuova Repubblica.



Leggi la nostra recensione sulla seconda stagione di The Mandalorian e fateci sapere che cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni di Gina Carano.