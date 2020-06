The Mandalorian, un gradito ritorno tra i registi della Stagione 2

Uno dei registi dell'universo di Star Wars ha fatto di nuovo un salto nella celebre Galassia lontana lontana, precisamente sul set della seconda stagione di The Mandalorian, per riprendere in mano la cinepresa. Di chi stiamo parlando? Ma di Bryce Dallas Howard, naturalmente.

Dopo aver diretto il quarto episodio della prima stagione di The Mandalorian, Bryce Dallas Howard ha confermato il suo ritorno dietro la macchina da presa anche per la prossima stagione.

"Ho diretto un episodio della seconda stagione di The Mandalorian, quindi sì, è fatta. Il che è fantastico, non vedo l'ora che esca quest'anno" ha dichiarato ai microfoni di Collider, facendo riferimento probabilmente agli ultimi mesi dell'anno ("later this year"), considerato anche che la serie è attualmente in post-produzione.

Intanto, Howard dà anche un'idea più precisa del tipo di prodotto che le piacerebbe dirigere: "Quado si tratta di regia, mi piacciono davvero, davvero molto quei progetti che sono fortemente collaborativi, che hanno a che fare con le nuove tecnologie, possibilmente, se si tratta di una storia di fantasia, e qualcosa che sia connesso con una IP che sia già nel cuore dei fan, che abbia una risonanza con il pubblico e gli spettatori. Qualcosa che ti faccia emozionare, spero" in pratica, Star Wars, ma anche, magari... Il MCU?

Dopotutto, l'attrice/regista aveva già espresso in passato la volontà di unirsi al popolare franchise, e non dimentichiamoci che un tempo fu la Gwen Stacy degli Spider-Man di Sam Raimi.

Howard si aggiunge quindi agli altri nomi già confermati per la seconda stagione della serie di Disney+, tra i quali troviamo anche il regista di Alita: Angelo della Battaglia Robert Rodriguez e il regista di Tyler Rake Sam Hargrave.