The Mandalorian: finalmente il gran finale, in streaming in italiano su Disney+

Oltre alla docuserie su The Mandalorian, i fan del personaggio interpretato da Pedro Pascal potranno finalmente vedere l'episodio conclusivo della prima stagione, disponibile in italiano nel catalogo di Disney+.

Scopriremo quindi come finirà il viaggio del cacciatore di taglie di nome Din Djarin, in fuga dalle ultime forze rimaste dell'impero dopo essersi rifiutato di consegnare Baby Yoda al Cliente, personaggio interpretato da Werner Herzog. Ad aiutarlo troviamo anche Cara Dune, mercenario con il volto di Gina Carano, ed altri personaggi visti nel corso delle otto puntate che compongono la prima stagione della serie ambientata dopo la vittoria della Ribellione, che è riuscita a sconfiggere la potenza imperiale.

La puntata conclusiva si intitola "Capitolo 8: Redenzione" e viene descritta così nel catalogo di Disney+: "Il Mandaloriano e i suoi alleati affrontano il loro vero nemico, che sa già molto sul loro conto". Se siete dei grandi appassionati del mondo di Guerre Stellari non preoccupatevi, la serie infatti è stata già rinnovata per una seconda e terza stagione, che ci mostreranno le conseguenze della scoperta di Baby Yoda. Infine, se cercate altre curiosità sullo show, vi segnaliamo la nostra intervista a Pedro Pascal, protagonista di The Mandalorian, in cui ha parlato della sua esperienza sul set.