The Mandalorian, uno dei più grandi villain di Star Wars potrebbe fare il suo ritorno

In tutta la Galassia, i fan di Star Wars non vedevano l’ora che uscisse il nuovo episodio di questa settimana di Star Wars: The Mandalorian, poiché avrebbe portato al debutto in live-action di Ahsoka Tano, che è apparsa nell'ormai concluso Star Wars: The Clone Wars.

Vedere Ahsoka interpretata da Rosario Dawson che ha commentato il suo debutto, era tutto ciò che le persone speravano. Tuttavia, abbiamo ottenuto anche più di quanto ci aspettassimo, dato che Ahsoka ha casualmente nominato uno dei villain più pericolosi di Star Wars, ovvero il grand'ammiraglio Thrawn lasciando i fan a sognare una sua possibile apparizione nello show.



Thrawn era il villain principale della serie TV Star Wars Rebels e a differenza di molti personaggi dei titoli animati di Star Wars, Thrawn ha le sue storie altrove. Al personaggio e alla sua storia infatti è stata dedicata un'intera serie di romanzi, e i fan sono ancora interessati a vedere cosa gli succederà dopo la conclusione di Rebels e questo potrebbe finalmente accadere grazie a The Mandalorian.



Alla fine dell'episodio Capitolo 13: La Jedi, Ahsoka sta combattendo il malvagio magistrato Morgan Elsbeth. Dopo aver vinto il duello, ha chiesto a Morgan dove poteva trovare il suo leader, "il grand'ammiraglio Thrawn". Questa frase potrebbe significare che forse ci sono buone possibilità che Thrawn apparirà nella serie ad un certo punto.



C'è anche la possibilità, ovviamente, che una futura apparizione live-action di Thrawn possa aver luogo in uno spinoff di The Mandalorian, forse uno con Ahsoka protagonista. Una serie stand alone per la Jedi non è stata confermata, ma avrebbe senso vedere l'amato personaggio continuare a cercare Thrawn da sola, poiché c'è già una storia da raccontare con Moff Gideon in The Mandalorian.



Non dovrebbe sorprendere che questo episodio di The Mandalorian sia stato scritto e diretto da Dave Filoni, che ha lavorato in Rebels e The Clone Wars. Desiderava da tempo coinvolgere quei personaggi in un progetto live-action e The Mandalorian gli ha finalmente dato questa opportunità per la gioia condivisa dai fan.



Leggete la nostra recensione del quinto episodio di The Mandalorian