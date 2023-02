The Mandalorian, Grogu arriverà al cinema in futuro? Risponde Jon Favreau

Dopo il nuovo spot tv di The Mandalorian 3 trasmesso durante il Super Bowl, oggi torniamo a parlare dello show di Star Wars incentrato sulle avventure di Din Djarin e Grogu, che tornerà tra poche settimane con l'attesissima terza stagione in esclusiva su Disney Plus.

Recentemente, il creatore della serie Jon Favreau ha parlato con Variety di uno dei personaggi più amati di The Mandalorian, ovvero Grogu e della possibilità di vederlo approdare in futuro sul grande schermo.

"C'è sempre un'opportunità quando hai una serie di personaggi e storie con cui le persone si connettono e che potrebbero attraversare i media in diverse aree. La Marvel lo fa in modo abbastanza efficace", ha spiegato Favreau. "È solo una questione di capire come dovrebbe essere speso il nostro tempo e di quale sia l'appetito del pubblico. Con tutte queste storie che stiamo raccontando, è sicuramente un lavoro a tempo pieno solo proseguire con quello che stiamo facendo ora. La televisione ha un ritmo e una programmazione molto diverse rispetto al cinema".

Ad oggi, un eventuale crossover non sembrerebbe quindi essere tra le primissime scelte di Favreau e soci. Come ben sapete, The Mandalorian si svolge anni dopo la conclusione della trilogia originale, ma anche diversi anni prima degli eventi della trilogia sequel. La ricerca della giusta opportunità sarebbe quindi una vera e propria sfida. In ogni caso, Taika Waititi, Damon Lindelof e Kevin Feige sono attualmente al lavoro su più film di Star Wars e non sabbiamo ancora quali storie andranno ad esplorare. Grogu avrà un ruolo in una di queste pellicole?

Diteci la vostra nei commenti! Per salutarvi, vi lasciamo con la nuova foto di Bo-Katan di The Mandalorian.