The Mandalorian: che fine farà Grogu? Ecco perché il suo destino può non essere segnato

La seconda stagione di The Mandalorian ha dato nuova linfa vitale a un franchise come quello di Star Wars che negli ultimi anni sembrava stentare soprattutto con i suoi live-action, e che ora torna a splendere. Mentre abbiamo già visto insieme alcune ipotesi su quando potrebbe uscire The Mandalorian 3, oggi è di nuovo momento delle speculazioni.

Se infatti il clamoroso finale di The Mandalorian 2 ha aperto a nuove teorie e ipotesi, è soprattutto il destino di un personaggio come Grogu a tenere particolarmente in apprensione i fan per quanto sappiamo è accaduto nella storia di Star Wars, ma oggi vi spieghiamo perché potrebbe esserci un barlume di speranza.

La distruzione del Tempio Jedi

Sappiamo che, infatti, Ben Solo (che è interpretato a partire da Episodio VII da Adam Driver), nel 28 ABY ha distrutto il Tempio Jedi portando alla morte di tutti gli allievi che erano al suo interno e concludendo il percorso che verso il Lato Oscuro della Forza.

Inoltre, è attualmente dato per certo (a meno di smentite) che Grogu facesse effettivamente parte della scuola Jedi di Luke Skywalker (Mark Hamill) al momento della distruzione attuata dal futuro Kylo Ren. Quindi la domanda che tutti si pongono è: il nostro amato Grogu è spacciato?

Un'ipotesi suggestiva



La risposta è: non necessariamente. Certo, finché le cose non verranno chiarite (forse addirittura da The Mandalorian, anche se si svolge diversi anni prima di Episodio VII), dobbiamo dare per certo il fatto che anche Grogu sia morto in quel momento. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che potrebbero suggerire altro.

La risposta, secondo alcune interessanti teorie, sarebbe da cercare in Ahsoka Tano (interpretata in The Mandalorian da Rosario Dawson). Sappiamo che la Tano non è mai sembrata favorevole all'idea di un'accademia Jedi, e si è sempre dimostrata contraria ai dettami dell'Ordine Jedi. Tuttavia, l'opinione degli appassionati è che, segretamente, Ahsoka potrebbe decidere di creare il proprio ordine Jedi, e Grogu sarebbe il candidato ideale per prenderne parte. In tal modo, il "bambino" potrebbe essere sfuggito alla morte nel Tempio perché, semplicemente, non si trovava lì.

Difficile al momento pensare una cosa simile, ma i piani Disney per il futuro non sono chiarissimi (e voci, attualmente ritenute fake, volevano addirittura una possibile rimozione della trilogia sequel dal Canone). Dovremo aspettare l'uscita di nuovi prodotti, o eventuali spiegazioni, per capirne di più.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della splendida seconda stagione di The Mandalorian 2, vogliamo sapere la vostra: Grogu di The Mandalorian potrebbe essere stato salvato dal massacro attuato da Ben Solo? E se sì, in che modo? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nello spazio a essi dedicato!