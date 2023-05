The Mandalorian, Grogu invade Google per lo Star Wars Day!

Anche quest'anno è tempo di Star Wars Day: il 4 maggio ha un solo significato per i fan di Star Wars, che di anno in anno attendono questo giorno per dar libero sfogo al loro amore nei confronti della saga ideata da George Lucas tra rewatch, celebrazioni a tema e qualche piccolo easter-egg tra social e motori di ricerca.

Mentre il finale di stagione di The Mandalorian fatica a ingranare su Disney+, infatti, Google omaggia la saga stellare sfruttando proprio l'immagine di quello che va ormai considerato a pieno titolo uno dei simboli del franchise, l'adorabile Grogu entrato nelle nostre vite a partire dalla prima stagione della serie partorita da Dave Filoni e Jon Favreau.

Solo per oggi, infatti, cercando The Mandalorian su Google tramite un dispositivo Android la prima pagina di risultati verrà improvvisamente invasa dal nostro Baby Yoda, che nel giro di pochi istanti prenderà a mettere a soqquadro la schermata riordinando a modo suo parole, lettere e quant'altro.

Insomma, se aveste intenzione di cercare informazioni sulla serie con Pedro Pascal questa potrebbe non essere la giornata migliore, ma se invece voleste soltanto passare un po' di tempo in compagnia del nostro piccoletto... Eccovi serviti! A proposito di Baby Yoda, intanto, pare che ci toccherà rassegnarci: Star Wars non approfondirà il passato di Grogu.