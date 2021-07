The Mandalorian: Grogu e Luke Skywalker creano una spada laser nel nuovo poster ufficiale!

La seconda stagione di The Mandalorian di Jon Favreau si è conclusa con il ritorno esplosivo di un giovane Luke Skywalker, un momento già iconico per i fan di Star Wars che adesso viene celebrato dal Comic-Con 2021.

Per festeggiare l'evento di San Diego, Trends International ha rilasciato un nuovo poster ufficiale che mostra Luke e Grogu insieme, mentre costruisco una spada laser: come potete vedere in calce all'articolo, la locandina immagina l'addestramento di Baby Yoda, e la lezione impartita dal suo maestro Luke Skywalker riguarda le spade laser. L'immagine potrebbe anche suggerire che il colore della spada laser di Baby Yoda sarà giallo, una sorta di rarità nella saga poiché, a parte Rey nel finale de L'ascesa di Skywalker e le guardie del Tempio Jedi, non abbiamo ancora visto nessun personaggio importante di Star Wars utilizzare un cristallo Kyber di quella tonalità.

Ricordiamo che il popolare show di Star Wars si è preso un anno di pausa, dato che gli showrunner al suo posto stanno realizzando una nuova serie, The Book of Boba Fett: non è ancora chiaro quando The Mandalorian 3 arriverà su Disney+, ma i fan non vedono l'ora di scoprire come continuerà la storia di Grogu e Din Djarin ora che è intervenuto il leggendario Maestro Jedi.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, ecco cosa ha detto Mark Hamill sul cameo di Luke nel finale di stagione di The Mandalorian 2.