The Mandalorian, Grogu vola al Tempio Jedi nel trailer fan-made della terza stagione

Sono bastate due stagioni dello show Disney+ per renderci The Mandalorian-dipendenti: il primo show live action ambientato nell'universo di Star Wars ha avuto un impatto incredibile nei cuori dei fan in gran parte delusi dalla recente trilogia sequel, al punto da rendere insopportabile l'attesa della nuova stagiona.

Il season finale della seconda stagione di The Mandalorian, d'altronde, ci ha lasciato con un bel po' di punti interrogativi: che direzione prenderà Din Djarin dopo essersi separato da Grogu? Cosa ne sarà di Bo-Katan, ma anche di Ahsoka Tano o di Boba Fett e Fennec? Ma soprattutto, come procederà l'addestramento di Grogu?

Un trailer fan-made spuntato in queste ore in rete prova a fornirci in qualche modo alcune risposte, in particolare relativamente all'ultimo quesito: nel filmato che sfrutta alcune scene delle due stagioni andate in onda, infatti, vediamo anche il nostro Baby Yoda dirigersi verso il Tempio Jedi di Coruscant in compagnia del suo nuovo Maestro Luke Skywalker.

Possibile che il nostro prenda effettivamente questa via nel corso della terza stagione? La cosa, d'altronde, potrebbe avere senso nell'ottica di indagare sul passato del piccolo alieno. Per saperne di più, comunque, non resta che attendere i prossimi episodi! A proposito di futuro, intanto, vediamo chi potrebbe essere il prossimo re di Mandalore; ecco, invece, quali saranno le prossime armi del protagonista di The Mandalorian.