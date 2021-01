The Mandalorian, guardate i caschi di Boba Fett della collezione di Anthony Mackie

A marzo lo vedremo in Falcon and The Winter Soldier su Disney+, ma oltre a fare parte del Marvel Cinematic Universe Anthony Mackie è un grande fan di un altro franchise, e di un personaggio in particolare. Stiamo parlando di Star Wars e di Boba Fett, di cui l'attore ha parlato di recente al Late Show con James Corden.

In collegamento video con il conduttore (la clip è visibile anche all'interno della notizia), Anthony Mackie ha mostrato una replica del casco di Boba Fett autografata dall'attore Jeremy Bulloch recentemente scomparso, e un casco da motociclista dipinto con i colori di quelli del cacciatore di taglie, apparso anche nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian.

"Soria vera: ho incontrato questo tizio che da ragazzino idolatravo, ho desiderato per tutta la carriera essere questo personaggio. Quando di recente hanno fatto uno show su di lui, ho detto al mio agente: Se non vengo scelto per quel ruolo non ti parlerò mai più, finirai a mangiare pane e fagioli a West Hollywood... Non sono stato scelto. Poi ho incontrato questo attore di nome Jeremy, e lui era il Boba Fett originale. Ho questo casco autografato, con la sua firma, quanto è bello?"

Parlando di Boba Fett, Anthony Mackie era visibilmente entusiasta, tanto da essersi successivamente allontanato per andare a prendere e mostrare agli spettatori un altro pezzo da collezione: il suo casco da motociclista, dipinto dal truccatore all'epoca delle riprese di Point Blank a Cincinnati, Ohio.

