The Mandalorian, guardate i flipper dedicati alla serie dello Star Wars Universe!

Stern Pinball ha svelato pubblicamente la nuova linea di flipper basata sulla serie tv dello Star Wars Universe, The Mandalorian. Stern ha mostrato in un video i modelli Pro, Premium e Limited Edition (LE). I flipper a tema The Mandalorian sono pensati per trasportare i giocatori nella galassia lontana lontana, che assumono i panni di Din Djarin.

Il mandaloriano si allea con figure importanti come Ahsoka Tano e Luke Skywalker, mentre protegge il trovatello Grogu (Baby Yoda). Il flipper include anche Moff Gideon, Migs Mayfield, Cobb Vanth e Greff Carga.



"Star Wars è senza tempo e i nostri giocatori hanno apprezzato i nostri flipper reinventati dall'iconica saga spaziale. Il nuovo flipper di Stern, ispirato a The Mandalorian, continua quella tradizione con una storia vincente ed emozionante per una generazione completamente nuova di fan in tutto il mondo. Collaborando con LucasFilm abbiamo portato tutta la suspence, l'entusiasmo e l'azione della galassia di Star Wars, in un'avventura di flipper unica nel suo genere, perfetta per qualsiasi luogo o sala giochi domestica" ha dichiarato Gary Stern, presidente e CEO di Stern Pinball, Inc.

La serie ha conquistato anche i vecchi fan di SW; in The Mandalorian era prevista anche una storica location di Star Wars.

"Le caratteristiche dei flipper ispirati a The Mandalorian includono una grande action figure di Grogu, video e audio autentici delle stagioni uno e due e un discorso personalizzato esclusivo eseguito da Carl Weathers". Secondo Stern saranno disponibili 750 flipper a tema in edizione limitata.



