The Mandalorian: Guardate questo jetpack di Din costruito da un fan

Abbiamo visto il video del dietro le quinte di The Mandalorian 2, in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla terza stagione, ecco un filmato che ci mostra come costruire un jetpack.

Nelle puntate della serie di Star Wars abbiamo potuto vedere diverse parti dell'equipaggiamento di Din Djarin, tra cui il suo fucile, la pistola e il famoso lanciafiamme. Molti degli appassionati però sono rimasti colpiti dal jetpack indossato dal mandaloriano, che gli permette di fuggire da alcune delle situazioni più pericolose in cui si trova. In calce alla notizia è possibile vedere quindi un filmato in cui il canale di YouTube Hacksmith Industries ricrea il famoso pezzo di equipaggiamento di Din Djarin. Il video ha riscosso un notevole successo, con oltre un milione di visualizzazioni e più di 50 mila Mi Piace, mentre nei commenti troviamo i complimenti di numerosi fan, che vorrebbero provare di persona il jetpack.

Per ora non sappiamo ancora quando saranno disponibili le puntate della terza stagione di The Mandalorian, opera che ci rivelerà qualche dettaglio in più sulla vita di Din Djarin e su quella di Grogu, vero nome di Baby Yoda, inoltre ecco un'intervista a Katee Sackhoff di The Mandalorian, in cui parla delle sue aspettative sulla sua parte.