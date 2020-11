The Mandalorian, quante guest star! Ecco tutte le comparse dell'ultimo episodio

Sin dal suo primo episodio The Mandalorian ha messo in campo un numero decisamente niente male di guest star: lo show ideato da Jon Favreau sembra avere tutta l'intenzione di proseguire su questa strada, almeno stando a quanto abbiamo visto nel corso di questa prima parte della seconda stagione.

Per avere ben chiara la situazione basta dare un'occhiata alla lista delle guest-star intervenute nell'ultimo episodio di The Mandalorian: da Katee Sackhoff (Battlestar Galactica, Arrow, ma soprattutto voce di Bo Katan in Star Wars: The Clone Wars) alla star della WWE Sasha Banks, passando per Simon Kassianides (Agents of SHIELD), Titus Welliver (Lost) e Kevin Dorff (Parks and Recreation, The Office).

Buttando un occhio alla prima stagione, inoltre, ci rendiamo conto di quanto la lista diventi davvero impressionante, tra un Taika Waititi, un Nick Nolte ed un Werner Herzog. Insomma, la compagnia a Baby Yoda e Mando non è mancata di certo e siamo piuttosto sicuri che le sorprese da questo punto di vista non siano ancora terminate.

Avevate riconosciuto tutte le guest-star elencate? Qual è stata la vostra comparsa preferita? Fatecelo sapere nei commenti! Il regista Bryce Dallas Howard, intanto, ha ringraziato per i tanti complimenti ricevuti dopo l'ultimo episodio di The Mandalorian; i fan, a proposito, sono letteralmente impazziti per due nuovi personaggi apparsi in The Mandalorian.