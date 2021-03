The Mandalorian, Hera Syndulla prenderà il posto di Cara Dune?

Il licenziamento di Gina Carano avrà ovviamente anche delle conseguenze su Cara Dune nel corso della prossima stagione di The Mandalorian e non solo. Già qualche settimana fa sembrava alcune voci suggerivano che non ci sarebbe stato alcun recast per questo personaggio ed ora un nuovo rumor sembra confermarlo.

Secondo LRM Online, Cara Dune potrebbe essere sostituita dalla versione in live action di Hera Syndulla nel corso di Rangers of the New Republic. Questa scelta potrebbe essere piuttosto sensata, visto che dopo gli eventi di Rebels, Hera è stata uno dei protagonisti dell'instaurazione della Nuova Repubblica. Il personaggio potrebbe essere introdotto in The Mandalorian 3, e poi magari passare direttamente al suo spin-off.

Hera Syndulla è tra l'altro uno dei personaggi più amati della serie animata e potrebbe riuscire nell'intento di non far rimpiangere assolutamente Cara Dune. Tra l'altro bisogna tener conto che con Ahsoka vedremo sicuramente il passaggio in live-action di molti altri personaggi già conosciuti in Rebels, che potrebbero essere una cornice perfetta per l'introduzione dell'abile pilota ribelle.

Ci teniamo a sottolineare ancora una volta che si tratta per ora di un semplice rumor, ma ciò non significa che non possa prima o poi concretizzarsi. Voi cosa ne pensate? Ditecelo come sempre nei commenti!