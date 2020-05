The Mandalorian, anche Hera Syndulla prossima al debutto in live-action?

È ormai acclarato che Disney sia intenzionata, nel corso delle varie stagioni di The Mandalorian e degli altri show live-action basati su Star Wars, ad attingere a piene mani dal nutrito roster di personaggi delle serie animate del franchise.

Le opportunità, d'altronde, non mancano di certo: si parla ormai da mesi, ad esempio, della possibile comparsa di Ahsoka Tano in The Mandalorian o addirittura in uno show dedicato, con Rosario Dawson in pole position per interpretare l'ex-padawan di Anakin.

Nome dell'ultima ora è invece Hera Syndulla: la ribelle Twi'lek apparsa nel corso delle varie stagioni di Star Wars Rebels sarebbe una delle principali indiziate a fare la sua comparsa nella prossima stagione della serie con protagonista il mandaloriano di Pedro Pascal.

La cosa è attualmente soltanto una voce, ma insomma... Con Disney intenzionata a fare sempre più sul serio non ci meraviglieremmo se la cosa venisse confermata! Non ci sono, ovviamente, ancora indizi su chi potrebbe interpretare Syndulla nella serie Disney+.

Di recente, inoltre, abbiamo anche avuto l'attesissima conferma che nello show che ha lanciato Baby Yoda farà il suo ritorno Boba Fett; di pochi giorni fa è anche l'annuncio del prossimo esordio in The Mandalorian di Bo-Katan, che nella serie avrà il volto di Katee Sackhoff.