The Mandalorian, Hot Toys presenta la nuova action figure di Bo-Katan

La seconda stagione di The Mandalorian si è conclusa ormai da un po', ma la voglia dei fan di andare a zonzo per l'universo in compagnia di Din Djarin, Baby Yoda e tutti gli altri è più intatta che mai: come fare, dunque, a ingannare l'attesa per la terza stagione dell'acclamatissimo show Disney+?

Il merchandise ufficiale, in tal senso, è sempre una buona idea: come ogni prodotto Disney e Star Wars che si rispetti, anche The Mandalorian può infatti vantare una schiera di action figure e oggetti di vario genere destinati ai fan desiderosi di avere sempre con sé i protagonisti dello show.

Come sempre, dunque, a fare la voce grossa in queste situazioni è Hot Toys: la nota azienda ha presentato nei giorni scorsi la sua action figure dedicata a Boba Fett, mentre proprio in queste ore abbiamo potuto ammirare un'immagine che ritrae parte di quella che sarà la riproduzione in scala 1:6 di Bo-Katan, la protagonista di Star Wars Rebels apparsa per poche, ma intense scene durante quest'ultima stagione della serie con Pedro Pascal.

Resta da scoprire se sarà prevista anche una versione priva di elmo, vista anche la splendida caratterizzazione data Katee Sackhoff al personaggio. A proposito dello show Disney, intanto, ecco in che modo Gina Carano ha scoperto del licenziamento da The Mandalorian; secondo le ultime voci, inoltre, Disney sarebbe intenzionata a non effettuare re-casting per il ruolo di Cara Dune.