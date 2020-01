The Mandalorian: I Muppets rispondono a un tweet di Disney+ su Baby Yoda

Il simpatico personaggio Baby Yoda si ritrova coinvolto in una simpatica 'disputa' su Twitter che ha visto il profilo ufficiale The Muppets rispondere con una gif animata a un precedente post pubblicato da Disney+.

Il piccolo alieno è diventato in breve tempo una sorta di icona pop, dopo il suo debutto durante la prima stagione di The Mandalorian, la serie TV ambientata nell'universo di Star Wars e presente all'interno del catalogo streaming di Disney+.

Il fenomeno Baby Yoda è diventato così grande tanto da far scatenare il merchandising sul personaggio, come i calzini di Baby Yoda, oppure alla realizzazione di svariati video da parte dei fan che lo hanno messo a contatto con altri prodotti commerciali, come avviene nel video mash up con la canzone di The Witcher.

Questa volta a fare compagnia a The Child - questo il nome con cui viene indicato all'interno di The Mandalorian - ci sono i Muppets, i celebri pupazzi ideati da Jim Henson. Tutto ha inizio da un post su twitter di Disney+ - che potete visionare in calce all'articolo, insieme a quello dei Muppets - che recita 'The Child can have a little frog, as a treat' accompagnato dall'emoticon a forma di rana. La risposta del profilo ufficiale The Muppets non si è fatta attendere: un post con all'interno il link a quello su Baby Yoda, dove compare una gif animata della rana Kermit che si guarda intorno perplesso.

The Mandalorian è disponibile finora nei Paesi dove è attivo il servizio di Disney+. In Italia la piattaforma streaming di Disney farà il suo debutto il prossimo marzo.