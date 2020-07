The Mandalorian è già un'icona? Ecco cos'ha detto Giancarlo Esposito

Mentre scopriamo nuove indiscrezioni sulla seconda stagione di The Mandalorian, Giancarlo Esposito ha rivelato cosa ne pensa del protagonista interpretato da Pedro Pascal e sul viaggio che dovrà affrontare.

L'attore famoso per il suo ruolo in Breaking Bad e Better Call Saul si è unito al cast della prima stagione di The Mandalorian, interpretando il misterioso Moff Gideon. Nonostante sia un avversario di Din Djarin, Giancarlo Esposito ha comunque voluto sottolineare l'importanza della figura del protagonista, commentando così l'impatto che l'opera può avere sulle persone: "Il Mandaloriano è un'icona. È il classico viaggio dell'eroe, seguiremo la storia di un eroe e alle persone servono eroi in questo momento. Non ci sono veri eroi su cui fare affidamento, perciò dovremo essere uno l'eroe dell'altro. The Mandalorian ci permette di fare questo, ci mostra il viaggio di qualcuno pronto a fare di tutto per un'altra persona".

Nonostante non sia mai stato rivelato il volto del protagonista, il cacciatore di taglie protagonista delo show ha subito colpito gli appassionati di Guerre Stellari, ansiosi di scoprire qualcosa in più sulla sua vita. Non è stata ancora rivelata la data di uscita ufficiale della seconda stagione, mentre aspettiamo vi segnaliamo un'altra intervista a Giancarlo Esposito di The Mandalorian.