The Mandalorian: Il CEO della Disney spiega il motivo per il licenziamento di Gina Carano

Si continua a discutere del licenziamento dell'attrice di The Mandalorian: questa volta il CEO della Disney ha risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano i motivi per la scelta di non rinnovare il contratto di Gina Carano.

Come sapete, la notizia che Cara Dune non avrebbe più fatto parte del cast di The Mandalorian è stata condivisa dopo un post dell'attrice americana, secondo Gina Carano infatti le critiche ricevute dopo i suoi commenti contro le misure per arginare la pandemia di Coronavirus erano paragonabili alle violenze fatte nei confronti della popolazione ebrea durante l'Olocausto. Bob Chapek, l'amministratore delegato della Disney, ha quindi risposto alle domande degli investitori durante la consueta riunione con gli azionisti, in particolare riguardo i motivi dietro questa scelta. Ecco il suo commento: "Non credo che la Disney voglia caratterizzarsi come una compagnia di destra o sinistra, invece siamo interessati a promuovere dei valori che riteniamo universali, di rispetto, di moralità e di inclusione e cerchiamo di produrre contenuti che possano essere il riflesso del mondo pieno di ricchezza e di diversità in cui ci troviamo. Credo che sia importante vivere in pace".

