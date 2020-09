The Mandalorian: Un'importante star conferma il suo ritorno nella seconda stagione

Dopo il primo poster ufficiale dedicato a The Mandalorian 2, vi segnaliamo un messaggio condiviso da un attore già visto nella stagione di debutto dello show della Disney, in cui conferma la sua presenza anche nelle prossime puntate inedite.

Stiamo parlando di Carl Weathers, che ha risposto così al tweet al messaggio condiviso dall'account ufficiale di The Mandalorian: "Greef Karga è tornato!". Come ricorderete, negli episodi della prima stagione l'attore ha interpretato il contatto principale del protagonista con la Gilda dei Cacciatori di Taglie, affidando a Din Djarin la missione che lo farà incontrare con Baby Yoda. In seguito deciderà di schierarsi dalla sua parte e combatterà a fianco del mandaloriano contro le truppe imperiali guidate da Moff Gideon. Greef ha quindi deciso di non seguire il protagonista nel suo viaggio, preferendo rimanere sul pianeta Nevarro per ristabilire la Gilda, aiutato da Cara Dune, personaggio che potrebbe ricomparire nella storia.

Nel corso delle prossime puntate inedite scopriremo quindi se sarà riuscito nel suo intento e se incontrerà di nuovo il misterioso cacciatore di taglie. Ricordiamo che la seconda stagione farà il suo debutto il 30 ottobre, nell'attesa vi segnaliamo questa teoria incentrata su un personaggio di The Mandalorian, mentre continuano le voci sull'atteso trailer dedicato alla serie di Disney+.