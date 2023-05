The Mandalorian: ecco l'incredibile action-figure da collezione della Hasbro

Il mercato sarà già inondato e saturo di oggetti da collezione di The Mandalorian e più in generale del mondo di Star Wars, ma questo non ha di certo fermato la Hasbro! Questa volta, Din Djarin prende vita con la sua nuovissima action-figure da collezione di Star Wars: The Black Series, tratta dalla serie di successo Disney+ The Book of Boba Fett.

I fan potranno immaginare di fare ritorno sulla stazione spaziale Glavis Ringworld mentre Mando affronta i suoi nemici con l'aiuto della sua Darksaber in mano e pronto a farli fuori se necessario. Il Mandaloriano sarà dotato anche di un nuovo mantello in tessuto, un blaster che può essere riposto nella fondina, un Jetpack, un coltello e appunto la famigerata Darksaber.

Sembra che il Mandaloriano sarà anche nella nuova confezione targata Black Series di Hasbro, che è un vero spettacolo per gli occhi. I collezionisti più incalliti di Star Wars, ma anche tutti gli altri, non vorranno certo lasciarsi sfuggire questa nuova action-figure di The Mandalorian; il prezzo è di 24,99 dollari e l'uscita è prevista per la primavera del 2024. Din sarà una delle uscite principali della Black Series e i preordini sono già disponibili.

Sul retro della confezione possiamo leggere: "Dopo aver affidato a Luke Skywalker le cure di Grogu, il Mandaloriano - noto a pochi come Din Djarin - parte per saperne di più sulle origini del suo popolo. I fan e i collezionisti possono esporre nella loro collezione questa action-figure completamente snodabile, caratterizzata da dettagli di prima qualità e da molteplici punti di articolazione. Include la figura e 4 accessori ispirati allo show, tra cui la mitica Darksaber come accessorio. Disponibile per il pre-ordine a partire dal 4 maggio presso Hasbro Pulse, Amazon e altri importanti rivenditori".

Dopo la conclusione di The Mandalorian 3, sarà la volta di Ahsoka con Rosario Dawson che tornerà nei panni dell'ex-allieva di Anakin Skywalker. Lo stesso Hayden Christensen dovrebbe riprendere i panni di Anakin/Darth Vader nello show.

Nel corso di una recente intervista, Jon Favreau ha elogiato Skeleton Crew, la nuova serie Star Wars in arrivo sempre quest'anno su Disney+. In particolare, Favreau ha assicurato ai fan che il tono spielberghiano dello show è coerente con l'universo narrativo di Star Wars.

Ahsoka arriverà in streaming ad agosto su Disney+.