The Mandalorian: ecco gli incredibili character poster della serie su Star Wars

Mancano pochi giorni al 12 novembre, ovvero la data di debutto di uno dei prodotti più attesi degli ultimi mesi: The Mandalorian. La serie sbarcherà sulla piattaforma streaming Disney+ e oggi sono stati resi pubblici i poster dedicati a cinque personaggi.

Dopo le foto dal set di The Mandalorian pubblicate dall'attrice Gina Carano, ecco arrivare nuove immagini che sicuramente faranno felici tutti gli appassionati della saga ideata da George Lucas nel lontano 1977 con il celebre Guerre Stellari, che nel giro di quasi un mese potranno sia assistere alla serie in live action di Disney e sia al capitolo finale della nuova trilogia, The Rise of Skywalker, in arrivo il prossimo dicembre.

I character poster vedono protagonisti il personaggio principale, il mandaloriano interpretato da Pedro Pascal (Game of Thrones), Cara Dune (Gina Carano), Greef Carga (Carl Weathers), IG-11 (Taika Waititi) e Ugnaught. Tutti i poster sono caratterizzati da una scelta cromatica che enfatizza i colori caldi, come dimostra la presenza del gigantesco sole presente dietro l'immagine di ogni personaggio e diretta conseguenza dell'ambientazione desertica. In ognuno di essi, poi, è presente il titolo della serie, il logo di Disney+ e la data del 12 novembre, ovvero il giorno in cui sarà reso disponibile il primo episodio.

Questa è la sinossi ufficiale 'Dopo le storie di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell’universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine. Seguiamo le vicende di un pistolero solitario nell’orlo esterno della galassia, lontano dall’autorità della Nuova Repubblica...'

Cosa ne pensate di queste immagini? Vi ricordiamo che la serie sarà ambientata tra i film Il Ritorno dello Jedi e Il Risveglio della Forza e dovrebbe mostrare il modo in cui è sorto il temibile Primo Ordine. Anche se la prima stagione deve ancora fare il suo debutto sono stati già annunciati i lavori per la produzione della seconda stagione di The Mandalorian.