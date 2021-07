The Mandalorian, iniziate le riprese della stagione 3! I dettagli

Secondo quanto riportano i media americani in queste ore, sono iniziate ufficialmente le riprese della terza stagione di The Mandalorian a Manhattan Beach, presso il complesso The Volume realizzato da Industrial Light & Magic. Lo show sarà disponibile anche con il terzo ciclo di episodi sulla piattaforma streaming Disney+.

La notizia in particolare giunge da American Cinematographer in un pezzo che spiega come i membri della troupe siano stati in grado di utilizzare le nuove tecnologie in maniera nuova e innovativa. Nel frattempo i fan si chiedono quali personaggi di Star Wars vedremo nella stagione 3 di The Mandalorian.

"Gli show che prevedevano di sfruttare gli effetti visivi incorporati fin dall'inizio includono due che verranno girati utilizzando StageCraft, pipeline di animazione in tempo reale di Industrial Light & Magic per i volumi LED: The Book of Boba Fett, che uscirà entro la fine dell'anno e Obi-Wan Kenobi, con l'uscita prevista al 2022. Entrambe le serie utilizzeranno inizialmente lo stesso volume costruito per The Mandalorian a Manhattan Beach, California. Altri show di Star Wars, incluso Andor, sono in produzione presso i Pinewood Studios in Inghilterra, dove ILM ha realizzato un altro grande volume di StageCraft. La stagione 3 di The Mandalorian è ora in produzione".



Secondo lo stunt-man Brendan Wayne la stagione 3 di The Mandalorian sarà molto più simile alla stagione 1.