The Mandalorian: l'innovativa tecnologia di Jon Favreau sbarca in Europa con Orca Studios

Grazie al nuovo documentario sulla serie di Jon Favreau, disponibile su Disney+, abbiamo potuto saperne di più sulla tecnologia usata per The Mandalorian: qualcosa di davvero innovativo sul quale anche le produzioni europee sembrano voler puntare.

Stiamo parlando soprattutto dei LED Wall, dei giganteschi schermi usati per riprodurre certi ambienti senza dover girare in location esterne e senza l'utilizzo dello statico green screen. Le immagini proiettate sugli schermi possono essere aggiustate in tempo reale grazie ai movimenti di camera e sfruttano anche i motori grafici utilizzati per produrre i videogiochi (The Mandalorian usava Unreal).

Una trovata che permette ai registi di continuare a girare negli studios ma con nuove opzioni, impiegata anche per il live action de Il Re Leone, ad opera dello stesso Favreau. Stavolta sono però gli Orca Studios, una nuova realtà spagnola, a prendere in mano le redini del gioco. Prodotti da Adrian Guerra e capitanati da Adrian Corsei, già noto per aver lavorato allo stesso studio che ha curato gli effetti speciali in Fear the Walking Dead e Guardiani della Galassia vol.2, gli Orca Studios hanno trovato il supporto di Epic Games e di Knolux, e si baseranno sulla massima efficienza logistica: gli ambienti e gli asset verranno ricreati a Gran Canaria (Isole Canarie) e messi in scena negli studi di Madrid e nel resto del mondo.

Qualcosa che potrebbe tornare molto utile anche in situazioni di emergenza come quello che stiamo vivendo, visto che permette di ridurre gli spostamenti ed ottenere risultati straordinari. Il documentario Disney non si è limitato a mostrarci i segreti degli effetti speciali dietro a The Mandalorian; ci ha svelato qualcosa anche sul tenero Baby Yoda.