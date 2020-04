The Mandalorian, gli interni fanmade dell'astronave sono fantastici!

La Razor Crest, come ben sanno i fan di The Mandalorian, è la nave del protagonista interpretato da Pedro Pascal e farà parte dei nuovi set Lego dedicati alla serie. Nell'attesa, il designer Max Degtyarev ha creato delle fantastiche illustrazioni che mostrano il veicolo nel dettaglio.

In calce all'articolo trovate, per esempio, una sezione trasversale di tutta la Razor Crest, con tanto di descrizioni dettagliate che esaminano le diverse parti e caratteristiche del mezzo.



Il Mandaloriano "usa la nave come suo mezzo di trasporto e alloggio", si legge a corredo dell'immagine. "La nave è ben armata e corazzata rispetto alla sua classe" e lo dimostra grazie ai pesanti cannoni che monta, incredibilmente efficaci contro bersagli di dimensioni più grandi, e scudi deflettori utili per la protezione. La Razor Crest, inoltre, ha due motori e questo le permette di essere molto veloce e manovrabile. Lo scopo, infatti, è quello di avere un mezzo ottimo per intercettare gli obiettivi e allo stesso tempo riuscire a fuggire velocemente, oltre ad affrontare le dure condizioni di Outer Rim. L'autore delle illustrazioni continua con l'esaminare ogni parte della Razor Crest, in quello che a tratti non sembra nemmeno una "semplice" opera fanmade.



Ricordiamo che il primo live action dell'universo di Star Wars è disponibile su Disney+ e per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian.