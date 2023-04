The Mandalorian: ironia del destino, Pedro Pascal si infortunò in una scena senza casco

Gli appassionati della serie The Mandalorian sanno benissimo come il protagonista Din Djarin non tolga mai il suo elmo - se non in pochi frangenti, - perciò ha dell'ironico che Pedro Pascal, interprete del mandaloriano, si sia infortunato proprio in una di quelle rarissime scene.

In realtà, Mando è interpretato non soltanto da Pascal: sotto l'elmo, spesso troviamo Brendan Wayne o Lateef Cowder, responsabili, rispettivamente, della gestione delle scene con armi e delle sequenze di combattimento – al riguardo, c'è una teoria interessante che circola tra gli appassionati: e se il mandaloriano di The Mandalorian non fosse Din Djarin? In ogni caso, è stato proprio nella prima stagione che l'attore de Il Trono di Spade, di Narcos e di The Last of Us si è rotto il naso.

La rivelazione è avvenuta su Disney: Gallery: The Mandalorian, uno speciale incentrato sulla realizzazione dei primi otto episodi. "Semplicemente" ha dichiarato Pascal, "sono uscito dalla roulotte del trucco guardandomi i fianchi, così sono andato a sbatter contro un pezzo di compensato. Non mi era mai capitato di andare in ospedale a causa del mio lavoro". Jon Favreau, Dave Filoni e il resto della troupe hanno colto l'occasione per ironizzare sull'accaduto – nella serie, Din Djarin era gravemente ferito – con frasi come "Questo ragazzo è in punto di morte!" o "Eri davvero nella parte!".

Fortunatamente, l'attore è riuscito a riprendersi dall'infortunio e a tornare in splendida forma. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di The Mandalorian 3, una stagione altalenante ma pur sempre ricca di emozioni.