The Mandalorian ispira The Batman: il film DC utilizzerà la stessa tecnologia della serie

Rob Bredow, direttore creativo della Industrial Light & Magic, ha rivelato che la tecnologia nota come "StageCraft" (o "The Volume") sviluppata per The Mandalorian verrà utilizzata anche per le riprese di alcune scene di The Batman.

Come spiegato nei mesi scorsi, si tratta di una tecnologia che sfrutta un Led Wall per creare ambienti esterni in modo incredibilmente realistico su un set da interni. Per fare un esempio, la maggior parte delle sequenze della serie Disney+ ambientate in esterna in realtà sono state realizzate all'interno di uno studio.

In questo modo il team di ILM continuerà a collaborare con il direttore della fotorafia Greig Fraser, che proprio di recente ha ottenuto un Emmy per The Mandalorian. Fraser è la seconda persona coinvolta nella produzione della serie di Star Wars ad abbracciare "The Volume" dopo Taika Waititi, che sfrutterà le potenzialità di questa innovativa tecnologia per girare il suo Thor: Love and Thunder ai Fox Studios Australia.

Questa scelta ha a che vedere soprattutto con un ingente risparmio di tempo per lo sviluppo, viste anche le nuove limitazioni dovute alla pandemia. Come ha spiegato Bredow, infatti, "il Santo Graal sta nel fatto che l'intero flusso di lavoro può essere svolto in tempo reale, con meno tempo di attesa per l'elaborazione dei computer."