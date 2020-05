The Mandalorian, Jango Fett è ancora vivo? La teoria che fa impazzire i fan

Di recente abbiamo saputo che Temuera Morrison interpreterà Boba Fett in The Mandalorian 2 e, secondo altre rivelazioni, sempre Morrison ricoprirà il ruolo di un altro clone, forse il Comandante Rex che abbiamo apprezzato in "The Clone Wars".

Da poche ore circola un'altra teoria che sta facendo letteralmente impazzire i fan di Star Wars, e si tratterebbe del possibile ritorno di Jango Fett, padre di Boba Fett, in "The Mandalorian 2".

Secondo questa tesi, infatti, la persona decapitata dal Jedi Mace Windu in "Star Wars - L'attacco dei Cloni" non sarebbe stato Jango, ma un suo clone, e questo supporrebbe che il cacciatore di taglie e la sua famiglia abbiano una grande abilità di elusione.

L'ipotesi poggia su basi solide, poichè sappiamo che è stato lui ad inviare un mutaforma per assassinare Padme nell'episodio II, ed era anche adibito all'addestramento delle Crone Troopers sul pianeta Kamino, dunque si può supporre senza alcuna difficoltà che Jango sia stato in grado di sfuggire anche alla sua morte su Geonosis.

Se questa teoria fosse vera, Temuera Morrison si troverebbe a dover interpretare ben tre personaggi all'interno della serie tv (e tutti gli altri cloni), vi piacerebbe rivedere Jango e Boba Fett di nuovo insieme? Intanto cominciano a farsi strada le notizie sull'uscita di The Mandalorian 2, che attendiamo tutti con il fiato sospeso, dato l'indice di gradimento della prima stagione conclusasi da poco su Disney+.