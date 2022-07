The Mandalorian, Joe Dante convinto:'Il design di Baby Yoda è identico a Gizmo!'

Il pubblico di The Mandalorian si è affezionato sin da subito a Grogu, più comunemente conosciuto come Baby Yoda, sin dal suo debutto nella serie di Star Wars nel 2019. Tuttavia c'è un illustre spettatore che non potrebbe definirsi proprio un fan. Si tratta di Joe Dante, regista di Gremlins, che ha lanciato una frecciatina.

Secondo Dante il design di Baby Yoda è stato "sfacciatamente" rubato dal suo film del 1984, Gremlins. Il regista sostiene che la somiglianza con Gizmo - entrambi di bassa statura, con occhi e orecchie grandi e che trasmettono i loro pensieri attraverso il linguaggio del corpo e dei rumori - è innegabile.



Joe Dante sostiene che la produzione abbia tratto un'ispirazione diretta per il personaggio simbolo dello show tv dello Star Wars Universe. Ricordate che il trailer di The Mandalorian 3 è trapelato online proprio in questi giorni.



"Penso che la longevità di Gremlins sia davvero la chiave per questo personaggio, Gizmo, che essenzialmente è come un bambino. Il che mi porta, ovviamente, all'argomento Baby Yoda, che è stato completamente rubato, semplicemente copiato. Senza vergogna, direi" ha dichiarato Dante al San Francisco Chronicle.



Negli anni '80 l'adorabile Gizmo ispirò diversi prodotti di merchandising, diventando un mostriciattolo piuttosto comune dal punto di vista visivo anche per chi non ha mai visto Gremlins. Joe Dante sostiene che il successo di Gremlins, che continua ancora oggi in streaming, sia legato all'esperienza cinematografica:"Ogni volta che presento una proiezione di questi film dico sempre 'Alzi la mano quante persone non hanno visto questi film?' C'è sempre circa un terzo del pubblico, di solito giovane, che non ha visto i film. Sono in qualche modo diversi dai film ordinari. Sono insoliti in un modo che penso sia uno dei motivi per cui sono ancora popolari".



Se siete tra chi non ha mai visto il film di Joe Dante ecco la nostra recensione di Gremlins.