The Mandalorian: Jon Favreau annuncia ufficialmente la seconda stagione!

In attesa di vedere ilfootage mostrato alla Star Wars Celebration o un primo trailer ufficiale, il regista Jon Favreau ha già confermato che di essere già al lavoro sulla seconda stagione di The Mandalorian, l'attesa prima serie live-action di Star Wars che debutterà in esclusiva su Disney+.

"Continuo a essere trascinato in profondità nell'orbita Disney, ma per fortune stiamo lavorando a cose che amo" ha rivelato il regista in una recente intervista con Collider. "Volevo dare una serie su Star Wars come The Mandalorian, gli ho mostrato la mia idea e si sono dimostrati molto interessati. Ho persino scritto 4 episodi prima di essere assunto perché ero da fan volevo vedere come potesse essere la storia e se fosse davvero interessante, cosa che in effetti è. E stavo effettivamente scrivendo la stagione 2 questa mattina prima di venire qui."

Ma non è tutto, Favreau ha anche confermato che la produzione sta già preparando il set per le riprese della seconda stagione: "Se visiti il set in questo momento stiamo iniziando a a portarci avanti per la stagione 2, assomiglia molto a quanto fatto con il Re Leone in termini di preparazione alle riprese."

Ambientata 5 anni dopo le vicende de Il Ritorno dello Jedi, lo show seguirà le vicende del mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Un recente report del Wall Street Journal ha rivelato che ogni episodio della serie ha un costo medio stimato di 15 milioni di dollari, per un totale di 120 milioni di dollari - la prima stagione sarà composta da 8 episodi.

Il primo episodio di The Mandalorian sarà pubblicato il prossimo 12 novembre in occasione del debutto di Disney+.