The Mandalorian, Jon Favreau sui 'buchi' tra le trilogie: vedremo ancora Luke Skywalker?

The Mandalorian continua ad appassionare i fan di Star Wars e non solo, vista anche la recente nomination ai Golden Globe, ma cosa viene preso in considerazione nello scrivere uno show di tale portata? A parlarne è Jon Favreau, che spiega il tipo di rapporto che la serie ha con il resto del franchise.

Durante un'intervista con la WGA, il creatore e showrunner di The Mandalorian ha risposto a diverse domande sul processo creativo dietro a una delle serie di maggior successo degli ultimi anni, e alle limitazioni che possono esservi nell'impostazione, vista l'esistenza di un importante contesto al quale dover rendere in un qualche modo conto.

Perciò, era naturale l'interrogativo sulla pianificazione anticipata della serie, specialmente considerati gli avvenimenti del finale della seconda stagione, chiedendosi dunque se eventi come il ritorno di Luke fossero qualcosa di già programmato fin dall'inizio.

"La storia si è sviluppata mentre la scrivevo" spiega Favreau "The Mandalorian eredita molto dalle storie preesistenti nell'universo di Star Wars, e quando scrivo, prendo sempre in considerazione il contesto. Ed è divenuto evidente che, nella continuity stabilita, determinate cose sarebbero trasparse".

Ma con questo particolare posizionamento dello show, ovvero tra la trilogia originale e la trilogia sequel, non c'è forse il rischio di dover seguire necessariamente un determinato percorso nello sviluppo della storia?

"Abbiamo un'incredibile libertà nella scrittura, grazie anche al gap cronologico tra i film. Io e Dave [Filoni] discutiamo costantemente di come ogni scelta creativa viene influenzata e influenzerà il materiale preesistente nel mondo di Star Wars" afferma allora Favreau.

E chissà allora cosa possiamo aspettarci da The Mandalorian, e quali vie potrà mai prendere la storia. Rivedremo ancora Luke Skywalker? Compariranno altri personaggi dai film? E che rapporti si verranno a creare con il resto del materiale facente parte del canone di Star Wars?