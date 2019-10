The Mandalorian: Jon Favreau e Carl Weathers tra i registi della seconda stagione

Dopo aver visto la lista dei registi della prima stagione, sono emersi dei nuovi dettagli sulle riprese della seconda parte di The Mandalorian.

Secondo quanto rivelato durante l'evento stampa di presentazione della serie Disney+, dove sono stati presentati in anteprima 27 minuti presi dai primi tre episodi che hanno suscitato reazioni entusiaste, lo showrunner e sceneggiatore Jon Favreau ha in programma di dirigere un episodio della seconda stagione, così come anche Carl Weathers.

"Stiamo lavorando alla seconda stagione, scrivendo, confrontandoci con i registi, e sono pronto a dirigere anche io stesso, in realtà" ha confermato il regista di Iron Man a Entertainment Weekly. "L'ultima volta non ne ho avuto l'opportunità perché stavo realizzando Il Re Leone. Quindi ne farò uno."

Prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars, The Mandalorian vedrà Pedro Pascal nei panni del cacciatore di taglie protagonista. Al suo fianco nel cast troveremo, tra gli altri, Gina Carano, Werner Herzog e Taika Waititi, che ha anche diretto il finale di stagione.

Lo show debutterà il 12 novembre negli Stati Uniti, Canada e Olanda insieme al lancio di Disney+, nuovo servizio streaming della Casa di Topolino di cui ancora non è stato annunciato l'arrivo in Italia. Guardate il full trailer di The Mandalorian.