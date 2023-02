The Mandalorian, il finale della serie è già stato pianificato? Risponde Jon Favreau

Manca meno di una settimana all'esordio della Stagione 3 di The Mandalorian su Disney+ e dopo la conferma che la quarta stagione è stata già scritta, il produttore e regista dello show, Jon Favreau, ha rassicurato tutti i fan della serie Star Wars sul fatto che la sua conclusione è ancora molto lontana e deve ancora essere pianificata dallo studio.

In una recente intervista concessa a Total Film in vista della première della terza stagione di The Mandalorian, Favreau è stato interrogato sull'eventuale conclusione della serie. Il regista ha assicurato ai fan che il viaggio di Din Djarin e Grogu non finirà tanto presto. Nel frattempo, recuperate il trailer di The Mandalorian 3.

"Penso che la bellezza di questo show sia che si tratta di un capitolo intermedio di una storia molto più grande", ha detto Favreau. "E nel corso del tempo questi personaggi arriveranno a una conclusione, ho pensato al modo in cui si inseriranno in questa storia più ampia, ma non è che ci sia un finale che stiamo già costruendo e che ho in mente. Al contrario, mi piace che queste storie continuino. Quindi questi personaggi potrebbero rimanere con noi per un po' di tempo, e mi piace molto raccontare le storie con la loro voce, e il modo in cui si svolgono le loro avventure e non vedo l'ora di raccontarne altre".

Diverse star della serie hanno condiviso i loro pensieri su come pensano che The Mandalorian dovrebbe concludersi. Mentre Pedro Pascal giura di non avere alcun indizio sul finale, la sua co-star Katee Sackhoff ha rivelato che Favreau e il co-creatore Dave Filoni hanno già in mente il numero di stagioni totali. "Sai, mi è stato detto [quante stagioni ci saranno], ma dobbiamo solo aspettare e vedere se diventeranno realtà", ha detto Sackhoff. "La cosa positiva di Dave e Jon è che espandono costantemente questo mondo e non credo che i fan di Star Wars rimarranno a secco di contenuti".

Una cosa certa è che la terza stagione non sarà l'ultima: Favreau ha infatti confermato che gli script della Stagione 4 di The Mandalorian sono già pronti. "La quarta stagione? Sì, l'ho già scritta", ha detto Favreau qualche giorno fa. "Dobbiamo sapere in che direzione andrà la storia, quindi l'avevamo già abbozzata con Dave [Filoni], quindi abbiamo messo a punto i singoli episodi".