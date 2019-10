The Mandalorian: Jon Favreau conferma che la seconda stagione è già in produzione!

A meno di un mese dalla première di The Mandalorian l'attesa cresce sempre più, complici anche le prime reazioni che lodano la serie ambientata nel mondo di Star Wars. C'è fiducia nel progetto, tanto che, ancor prima del debutto su Disney+, la produzione della seconda stagione è già iniziata.

Lo hanno confermato Jon Favreau e Dave Filoni, presenti al press day del nuovo servizio streaming della Casa di Topolino. In realtà, la notizia non arriva del tutto come una sorpresa, dato che nei mesi scorsi era stato annunciato che Favreau sarebbe stato lo showrunner anche della seconda stagione.

Purtroppo, non sono stati forniti dettagli ulteriori sulla tabella di marcia e sul periodo in cui potersi aspettare i nuovi episodi. Le voci di questi mesi, però, parlavano di 2021.



La prima stagione di The Mandalorian avrà per protagonista Pedro Pascal e andrà in onda al lancio di Disney+ il 12 novembre. Il colosso dell'intrattenimento ha pubblicato la data di uscita degli episodi, con la programmazione che si allontana dal modello Netflix (tutto in un sol colpo), per proporre una forma più classica, con le uscite a cadenza più o meno regolare.



The Mandalorian rappresenta il debutto del franchise di Star Wars sul piccolo schermo in forma di live-action; tra l'altro permetterà ai fan della saga di esplorare mondi mai visti prima. Per un primo sguardo, vi rimandiamo al trailer ufficiale.