The Mandalorian, Jon Favreau conferma la stagione 4! In arrivo anche nuovi crossover

Dalla Star Wars Celebration sono appena arrivate delle grosse e importantissime novità per i fan di The Mandalorian: l'acclamata e pluripremiata serie tv di Lucasfilm distribuita in esclusiva da Disney Plus, infatti, tornerà con una quarta stagione.

A confermarlo è stato il co-creatore, co-regista, co-sceneggiatore e co-produttore di The Mandalorian Jon Favreau, che ha confermato di essere a lavoro sulle sceneggiature del quarto ciclo di episodi della serie tv dedicata alle avventure di Din Djarin e Grogu. Dopo la conferma dei giorni scorsi sulla data d uscita di The Mandalorian 3, Favreau ha già scaldato i motori della quarta stagione. Inoltre, l'autore ha anche anticipato nuovi crossover di Star Wars:

"La televisione ci ha offerto l'opportunità di poter raccontare delle storie molto lunghe e dettagliate senza per forza affrettare la narrazione e racchiuderla nell'arco di un'ora e mezza, due ore. Dave [Filoni, ndr] attualmente sta facendo la serie di Ahsoka, che sarà molto importante per la quarta stagione di The Mandalorian, che invece io sto scrivendo ora. Il meccanismo diventa, come posso dire?, più preciso. Quando stavo scrivendo la prima stagione di The Mandalorian, potevo fare qualsiasi cosa, andare ovunque volessi praticamente. Dave la rileggeva, la correggevamo insieme, riadattavamo nuove idee. E andavamo avanti così. Ora invece dobbiamo capire perché ci sono alcuni Mandaloriani che indossano elmetti mentre altri non li indossano, dobbiamo scoprire cosa sta succedendo a Mandalore, cosa sta facendo Bo-Katan, dove si trova la Darksaber...Tutte queste cose creano un terreno molto fertile per l'immaginazione, per la narrazione, e penso che alla fine sarà inevitabile connettere le storie e farle intrecciare tra loro, farle sovrapporre. Con la conoscenza che Dave Filoni ha di questa saga, le opportunità per i crossover sorgeranno di volta in volta", ha concluso Favreau.

A tal proposito, dalla Star Wars Celebration Pedro Pascal ha promesso grosse sorprese in arrivo in The Mandalorian 3.