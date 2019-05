The Mandalorian: Jon Favreau confermato come showrunner della seconda stagione

A conferma dei report che avevano anticipato l'arrivo di una seconda stagione di The Mandalorian, Discussing Film ha reso noto che i nuovi episodi dello show potranno contare ancora una volta sulla guida di Jon Favreau.

Il lavoro svolto dal regista di Iron Man per l'attesa prima stagione a quanto pare ha convinto pienamente sia la Lucasfilm che la Disney, con quest'ultima che è rimasta soddisfatta anche dai risultati raggiunti con Il Re Leone, remake live-action del classico d'animazione atteso nelle sale italiane ad agosto.

E' confermato anche il ritorno di Dave Filoni, che ha diretto un episodio della prima stagione così come Rick Famiuywa, Bryce Dallas Howard, Deborah Chow e Taika Waititi. Le riprese dei nuovi episodi di The Mandalorian dovrebbero iniziare nell'estate 2020 con una possibile release prevista per il 2021.

The Mandalorian debutterà in contemporanea con il lancio di Disney+ previsto per il 12 novembre negli Stati Uniti, mentre restiamo in attesa di sapere quando - e se - verrà reso attivo in Italia. Il footage di The Mandalorian mostrato alla recente Star Wars Celebration non è ancora stato diffuso in rete.

Il franchise di Star Wars sarà rappresentata sul piccolo schermo, e ovviamente sempre su Disney+, anche dalla serie live-action dedicata al Cassian Andor di Diego Luna, le cui riprese dovrebbero iniziare ad ottobre in vista del debutto nel 2020.