The Mandalorian: Jon Favreau confronta la serie con il primo film di Iron Man

The Mandalorian sarà uno dei prodotti di punta della piattaforma Dinsey +. Il suo ideatore, Jon Favreau, ha voluto ricordare quando nel 2008 era impegnato con il primo film di Iron Man e della pressione che sentiva nel dover trasformare in successo il suo rischioso progetto.

Dopo oltre dieci anni il personaggio di Iron Man e ancora conosciuto come uno dei volti più apprezzati dal grande pubblico e, sopratutto, simbolo di identificazione per tutto il Marvel Cinematic Univrse. I lavori con la serie TV ambientata nel celebre universo di Star Wars hanno permesso a Favreau di fare un parallelismo tra i due prodotti.

Queste le sue dichiarazioni concesse a The Hollywood Reporter:

"Mi sono sentito come quando ci siamo occupati della lavorazione di Iron Man. Non pensavamo che tutto il futuro della Marvel si stesse basando su questo film, anche se in realtà tutto dipendeva dal suo successo perché in caso di fallimento avremmo perso tutti gli altri personaggi".

Poi Favreau è intervenuto su The Mandalorian affermando di aver accettato di far parte del progetto perché è anche un appassionato della saga di Star Wars:

"Disney + sta emergendo e c'è la possibilità di raccontare qualcosa di veramente grande nell'ambiente televisivo a cui non siamo abituati, senza però avere le aspettative del grande blockbuster quando esce al cinema. La parte di Star Wars che mi ha ispirato è qualcosa di più piccolo e che racconta di nuovi personaggi".

Nonostante la serie non sia ancora stata resa disponibile, sono stati già annunciati i lavori per la seconda stagione di The Mandalorian. Mentre ricordiamo a tutti gli appassionati di Star Wars che domani, venerdì 23 agosto, sarà pubblicato il trailer al D23 Expo.