The Mandalorian: Jon Favreau potrebbe dirigere un episodio della seconda stagione

The Mandalorian, la serie TV ambientata nello sconfinato universo immaginario di Star Wars, è uno dei prodotti più attesi all'interno del futuro catalogo della piattaforma streaming Disney +. Il regista Jon Favreau ha dichiarato che nella seconda stagione potrebbe dirigere un episodio in cui comparirebbe anche come attore.

Negli ultimi anni Jon Favreau ha preso parte ai progetti di Disney e Marvel ricoprendo svariati compiti. Lo abbiamo visto dirigere i film Iron Man e Il Libro della Giungla, ma allo stesso tempo comparire anche come attore in tanti film del Marvel Cinematic Universe e fare il doppiatore in Solo; A Star Wars Story.

Motivo per cui dirigere se stesso all'interno della seconda stagione - non ancora annunciata ufficialmente - di The Mandalorian potrebbe risultare più facile del previsto, avendo già svolto il doppio ruolo in passato.

Queste sono le sue dichiarazioni a proposito dell'eventuale episodio:

"Stiamo attualmente procedendo con i lavori della seconda stagione, ci stiamo occupando della sceneggiatura, lavorando con i registi e preparando a dirigere me stesso. Non ho potuto farlo durante la prima stagione perché ero impegnato con Il Re Leone, quindi adesso cercherò di prendere parte a uno di questi".

La prima stagione della serie TV sarà presente il prossimo 12 novembre quando ci sarà il debutto della piattaforma Disney +. Il ruolo di protagonista è stato affidato all'attore Pedro Pascal (Game of Thrones) che sarà affiancato, tra gli altri, da Gina Carano e Carl Weathers. Presente anche Ming-Na Wen in The Mandalorian, attrice nota agli appassionati della serie TV Agents of S.H.I.E.L.D in cui ha interpretato l'agente May, oltre a essere una Leggenda Disney.

Potete infine visionare il trailer di The Mandalorian in attesa di poter assistere ai primi episodi che, ricordiamo, saranno a cadenza settimanale.