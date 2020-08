The Mandalorian, Jon Favreau: 'Ecco come abbiamo portato Star Wars in tv'

Come testimoniato dalle numerose nomination degli Emmy 2020 e dagli ottimi risultati ottenuti su Disney+, The Mandalorian ha firmato un esordio televisivo coi fiocchi per Star Wars, e ora il creatore e showrunner Jon Favreau ha svelato il suo approccio alla nuova storia ambientata nel mondo del franchise.

"Volevamo davvero tornare indietro alle cose che hanno ispirato gli Star Wars originali e raccontare storia semplici in una scala più piccola, perché ora quando guardi uno Star Wars conosci tutta la storia, storie che sono state raccontate per decenni, ed è stato bello poter introdurre questi personaggi ad un nuovo pubblico grazie a questo nuovo medium" ha spiegato il regista durante una recente intervista con Deadline.

Da regista di Iron Man, produttore di diversi capitoli del MCU e interprete di Happy Hogan, Favreau ha tratto ispirazione dalla filosofia di Kevin Feige: "Abbiamo sempre saputo, ed è una cosa che ho imparato lavorando alla Marvel con Kevin Feige, che bisogna sempre tenere a mente i fan, perché sono loro che tengono accesa la torcia da moltissimi anni, ma sono anche storia per i giovani e per i nuovi spettatori. Si tratta di miti, perciò bisogna sempre tendere la mano alle persone che potrebbero non conoscere quel background. In questo modo racconti due storie contemporaneamente. Stai raccontando la storia per le persone che arrivano con occhi nuovi, e la stai raccontando per quelli che seguono il franchise, le sue storie e i suoi personaggi da molti anni, assicurandoti di onorare anche loro."

La stagione 2 di The Mandalorian, lo ricordiamo, debutterà su Disney+ il prossimo ottobre. Intanto, vi lasciamo alle anticipazioni del compositore Ludwig Goransson, autore dello splendido tema principale della serie.