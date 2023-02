The Mandalorian: Jon Favreau elogia Pedro Pascal e The Last of Us!

In attesa di rivederlo nei panni di Din Djarin nell'imminente terza stagione di The Mandalorian, Pedro Pascal sta catalizzando l'attenzione del grande pubblico grazie alla sua interpretazione di Joel in The Last of Us, la serie di successo HBO basata sul celebre videogioco PlayStation.

Nella sua recente intervista a Empire, il creatore dello show Star Wars Jon Favreau ha elogiato sia The Last of Us che il suo protagonista, parlando delle somiglianze e delle differenze dei due personaggi di Pascal, entrambi silenziosi, protettivi e forti:

"È un grande spettacolo, comunque. Sono stato in viaggio, mi sono perso l'ultimo episodio, quindi non voglio spoiler. Lui è un grande. È incredibile quanto abbia davvero conquistato il mercato con questo papà, l'archetipo del padre protettivo. Ma sono personaggi diversi, però! Personaggi completamente diversi, ma entrambi hanno lo stesso... Lo stesso padre protettivo impegnato in una relazione poco comunicativa. C'è un linguaggio che cerchiamo di trasmettere ai diversi registi, e di solito ai direttori della fotografia, ovvero che il Mandaloriano ha espressioni diverse, in base a come è inclinata la testa e a come rivela la visiera a T. Proprio come Clint Eastwood userebbe la tesa del cappello per fare scelte di recitazione. In gran parte delle sue performance Eastwood ha lavorato con l'obiettivo, con la telecamera e gli angoli e con la composizione della scena. La composizione artistica ha detto gran parte della storia".

Per salutarvi, vi lasciamo con le tutte le opere che hanno visto Pedro Pascal interpretare un uomo in viaggio con un bambino.