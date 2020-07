The Mandalorian, Jon Favreau già al lavoro sulla terza stagione? Parla Giancarlo Esposito

Giancarlo Esposito tornerà nella seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian, e il suo personaggio, Moff Gideon, dovrebbe avere un ruolo più importante e potrebbe nascondere importanti segreti. L'attore, famoso anche per Breaking Bad e Better Call Saul, ha rivelato alcune anticipazioni su cosa c'è da aspettarsi nel futuro dello show.

In una recente intervista a Variety, Giancarlo Esposito ha raccontato di aver parlato con lo sceneggiatore e produttore esecutivo della serie, Jon Favreau. "Ho avuto modo di fare qualche conversazione con lui. Probabilmente, nella sua mente sta già scrivendo la stagione 3."

Si tratta di una notizia, se confermata, molto positiva per i fan della serie. Un aggiornamento del genere era già trapelato nei mesi scorsi, ma questa potrebbe essere la conferma. La produzione di una serie come The Mandalorian, svolgendosi prevalentemente in studio, potrebbe ovviare più facilmente ai problemi imposti dalle norme anti-Covid, e se il lavoro di scrittura è già iniziato i tempi di attesa potrebbero essere più brevi del previsto.

In ogni caso, meglio non forzare i tempi: è ancora troppo presto per pensare alla stagione 3, anche perché in fondo non abbiamo ancora visto nemmeno la stagione 2, che debutterà su Disney+ a ottobre. Sugli episodi di Star Wars: The Mandalorian in arrivo, Esposito ha rivelato di "non aver visto ancora niente", anche se, ha anticipato, "saranno pieni di energia".