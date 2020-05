The Mandalorian, Jon Favreau sul look di Baby Yoda: 'Non doveva essere troppo carino'

Durante una recente intervista con Vanity Fair, il creatore e showrunner di The Mandalorian Jon Favreau ha svelato i segreti dietro all'irresistibile look di Baby Yoda, il piccolo alieno ormai entrato di diritto tra i personaggi più amati del nuovo corso di Star Wars.

"Volevamo essere sicuri che il Bambino non diventasse semplicemente un comic relief" ha spiegato Favreau. "George ha dimostrato che in Star Wars non importa quanto i personaggi siano fantastici, quando siano strani, ma possono essere sempre trattati come dei normali cittadini del mondo."

"Tutti i primi disegni erano molto carini. Anche nel merchandising, cercavano sempre di ammorbidire i suoi lati più oscuri. Ma noi abbiamo provato a capire quanto avremo potuto abbruttire tutte le caratteristiche individuali.

Per farlo, ad esempio, Favreau e Dave Filoni hanno insistito per inserire gli "strani peli" che crescono sulla testa del piccolo, rifiutando invece i design che lo ritraevano con le guanciotte rosa o i denti arrotondati. A giudicare dal successo ottenuto da The Mandalorian e dalle vendite del merchandise di Baby Yoda, sembra proprio che i due produttori abbiano fatto centro.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Peyton Reed e Robert Rodriguez hanno confermato il loro coinvolgimento nella stagione 2 di The Mandalorian, le cui riprese sono terminate ormai da diverso tempo e che dovrebbe debuttare su Disney+ il prossimo autunno.