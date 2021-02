The Mandalorian, Jon Favreau: 'Nella scena del Drago Krayt c'è un trucco de Lo Squalo'

Nelle due stagioni di The Mandalorian abbiamo assistito ad uno spiegamento di forze non indifferente per quanto riguarda il comparto effetti speciali: lo show Disney+ ha potuto contare su un reparto VFX di prim'ordine, soprattutto nel corso di alcune scene ad alto tasso di spettacolarità.

La scena del Drago Krayt, ad esempio, è senza ombra di dubbio una delle più intense e spettacolari di questa seconda stagione, come raccontato anche da Jon Favreau in persona nel corso di un video in cui il produttore dello show ha voluto approfondire alcuni aspetti di quell'incredibile sequenza.

Favreau ha voluto concentrarsi, in particolare, sull'aspect ratio della scena: "Ho voluto utilizzare un trucco in quella scena. Se guardate l'aspect ratio, Star Wars solitamente è in 2:35, ma le TV in genere sono in 16:9. Ora, appena vedete il Drago Krayt emergere potete notare come le proporzioni cambino in maniera dinamica, passando al full frame per donare maggior impatto all'apparizione della creatura. C'è anche un effetto Vertigo, che potreste aver già visto ne Lo Squalo" ha spiegato il regista.

