The Mandalorian: Jon Favreau paragona la serie al primo Guerre Stellari

Dopo aver dato il via al Marvel Cinematic Universe con Iron Man (che abbiamo analizzato nello speciale Everycult su Iron Man) e stabilito nuovi standard nella CGI con Il Libro della Giungla, il regista Jon Favreau è pronto a cambiare per sempre anche il mondo della televisione con The Mandalorian.

Nel corso di una recente conversazione con James Cameron, il cineasta ha promesso che la prima serie tv live-action della Lucasfilm potrà essere paragonata, per scala e portata, alla trilogia originale creata da George Lucas.

"Fin da quando ho iniziato a scrivere The Mandalorian, l'ho fatto con la consapevolezza di doverlo adattare per la televisione. Il mio scopo era quello di mantenere le sue dimensioni simili a quelle del primo film di Star Wars, che era essenzialmente un 'grande film a basso budget', per quanto gli effetti visivi fossero spettacolari."

Questo naturalmente non significa che la serie non avrà una componente visiva impressionante, dal momento che il lavoro di Favreau su The Jungle Book e The Lion King ha contribuito a limare le sue abilità di storytelling, evolutesi di pari passo con il progresso degli effetti visivi: anzi già sappiamo che, almeno fino all'arrivo della serie tv su Il Signore degli Anelli, The Mandalorian sarà lo show tv più costoso della storia, con un budget di produzione stimato a $100 milioni di dollari per dieci episodi.

Le parole del cineasta confermano semmai qual è stato lo spirito dietro alla produzione della serie, che cercherà di riesumare le atmosfere sporche e simil-western del primo (quarto) storico capitolo della saga. Recentemente, abbiamo citato il film anche nello speciale sui film che hanno fatto la storia della 20th Century Fox.

Vi ricordiamo che molto probabilmente la serie Disney+ continuerà in una seconda stagione. Inoltre vi consigliamo di restare sintonizzati sui nostri canali, dato che nelle prossime ore alla Star Wars Celebration verranno mostrati, oltre che al primo trailer di Star Wars: Episodio IX, anche le prime immagini di The Mandalorian, il cui panel ufficiale è previsto per domenica 14.