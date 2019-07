The Mandalorian: Jon Favreau rivela i consigli di George Lucas per la serie

La serie The Mandalorian è una delle più attese del 2019, i fan potranno quindi scoprire la storia del personaggio interpretato Pedro Pascal, stella de Il Trono di Spade e di Narcos. Di fronte a queste aspettative così alte, Jon Favreau, famoso sceneggiatore, ha potuto contare sui consigli di George Lucas.

"Abbiamo parlato a lungo assieme", spiega in un'intervista a GQ Middle East, "Una cosa che mi ha detto è stata: ricordati Jon, il vero pubblico di tutte le storie e di tutti i miti sono i ragazzi che stanno crescendo. Questo perché è un fervo sostenitore di Joseph Campbell".

Per chi non lo conoscesse, Joseph Campbell è stato un importante intellettuale statunitense, famoso per aver elaborato l'archetipo del "Mito dell'eroe", presente in tutti maggiori miti e storie del mondo, che influenzò profondamente George Lucas nella stesura di Star Wars IV.

"Le storie piacciono anche a noi adulti, ma in realtà raccontare storie serve per diffondere la conoscenza alle nuove generazioni, ai bambini che diventeranno degli adulti, per dargli delle linee guida su come comportarsi e per fargli capire gli errori commessi in passato. Ecco cosa speriamo di fare, impartirgli degli insegnamenti senza le difficoltà precedenti".

Non resta che aspettare il 12 novembre per poter gustare il primo episodio della serie, disponibile sul servizio streaming Disney+. Il gigante dell'intrattenimento sta puntando molto su questo show, considerando anche gli ingenti costi di un singolo episodio di The Mandalorian, ma siamo sicuri che il loro sforzo verrà ripagato.

I fan potranno dare un primo sguardo alla serie durante il D23, giornata in cui sarà mostrata una sneak preview di The Mandalorian.